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Пост первого замминистра здравоохранения Бурятии станет вакантным

Пост первого замминистра здравоохранения Бурятии станет вакантным
Власть, 
Наталья Бухольцева находится в отпуске с последующим увольнением

Первый замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева уходит с поста. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В минздраве уточнили, что сейчас Наталья Бухольцева находится в ежегодном отпуске с последующим увольнением по личному заявлению.

Первым об увольнении Бухольцевой сообщил телеграм-канал «Тунка». По сведения этого канала, в дальнейшем Бухольцева займёт пост главного врача городской больницы №4.

Официально эту информацию пока не подтверждают.

- Дальнейшее место трудоустройства Натальи Андреевны не сообщается, - прокомментировали в минздраве.

Наталья Бухольцева была назначена первым заместителем министра здравоохранения Бурятии летом 2018 года. До этого она трудилась главврачом поликлиники №6. 

Как сообщал «Байкал-Daily», скандал в больнице № 4 в Улан-Удэ разразился в конце апреля. Тогда стало известно, что 10 сотрудников медучреждения заразились коронавирусом. Некоторые имели симптомы, но скрыли это – диагноз подтвердился на контрольном тестировании. Глава Бурятии Алексей Цыденов «за грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантина» потребовал увольнения главного врача больницы Тамары Бидагаевой. 

Главврач больницы Татьяна Бидагаева была уволена. Исполняющим обязанности назначена её заместитель Лариса Шабаева. 

Из-за этого инцидента тогда было принято решение вернуть жёсткие ограничительные меры, вроде запрета на работу парикмахерских или закрытия магазинов стройматериалов. «Хотели, наоборот, разжать тиски, а сейчас снова зажмём», - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Позже появилась петиция к главе Бурятии в защиту Тамары Бидагаевой.  
увольнение минздрав
 
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