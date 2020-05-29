Пост первого замминистра здравоохранения Бурятии станет вакантным

Первый замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева уходит с поста. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В минздраве уточнили, что сейчас Наталья Бухольцева находится в ежегодном отпуске с последующим увольнением по личному заявлению.
Первым об увольнении Бухольцевой сообщил телеграм-канал «Тунка». По сведения этого канала, в дальнейшем Бухольцева займёт пост главного врача городской больницы №4.
Официально эту информацию пока не подтверждают.
- Дальнейшее место трудоустройства Натальи Андреевны не сообщается, - прокомментировали в минздраве.
Наталья Бухольцева была назначена первым заместителем министра здравоохранения Бурятии летом 2018 года. До этого она трудилась главврачом поликлиники №6.
Как сообщал «Байкал-Daily», скандал в больнице № 4 в Улан-Удэ разразился в конце апреля. Тогда стало известно, что 10 сотрудников медучреждения заразились коронавирусом. Некоторые имели симптомы, но скрыли это – диагноз подтвердился на контрольном тестировании. Глава Бурятии Алексей Цыденов «за грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантина» потребовал увольнения главного врача больницы Тамары Бидагаевой.
Главврач больницы Татьяна Бидагаева была уволена. Исполняющим обязанности назначена её заместитель Лариса Шабаева.
Из-за этого инцидента тогда было принято решение вернуть жёсткие ограничительные меры, вроде запрета на работу парикмахерских или закрытия магазинов стройматериалов. «Хотели, наоборот, разжать тиски, а сейчас снова зажмём», - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Позже появилась петиция к главе Бурятии в защиту Тамары Бидагаевой.