Мужчина получил условный срок
Житель города Гусиноозерск признан виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.
Установлено, что в начале октября 2019 года мужчина на территории Джидинского района собрал наркотикосодержащее растение – коноплю и изготовил из него гашиш массой 342 грамма, то есть в крупном размере. Наркотик он спрятал под одеждой и на маршрутном такси доехал до Гусиноозерска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления ФСБ России по республике наркотическое средство у мужчины изъято.
Суд виновному назначил наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии перевозил наркотики под одеждой
Общество, Фото:
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