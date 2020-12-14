Житель Бурятии перевозил наркотики под одеждой

Мужчина получил условный срок



Житель города Гусиноозерск признан виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.



Установлено, что в начале октября 2019 года мужчина на территории Джидинского района собрал наркотикосодержащее растение – коноплю и изготовил из него гашиш массой 342 грамма, то есть в крупном размере. Наркотик он спрятал под одеждой и на маршрутном такси доехал до Гусиноозерска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления ФСБ России по республике наркотическое средство у мужчины изъято.



Суд виновному назначил наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

