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Жительница Бурятии украла телефон у знакомого

Жительница Бурятии украла телефон у знакомого
Общество,  Фото:pixabay.com
Гаджет она сдала в скупку через две недели

4 ноября в дежурную часть отдела полиции по Заиграевскому району Бурятии с заявлением о краже сотового телефона обратился 33-летний житель Баргузинского района. Ущерб составил семь тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска задержана 35-летняя подозреваемая в краже. Женщина украла сотовый телефона у своего приятеля.

Следствием установлено, что женщина вместе с потерпевшим ехали на работу вахтовым методом в соседний регион. Ещё с Улан-Удэ по дороге пара начала распивать спиртное. Вскоре изрядно выпившего мужчину водитель высадил в одном из посёлков Заиграевского района. Женщина, увидев, что у его нетрезвого приятеля из кармана выпал сотовый телефон, незаметно украла его.

Отработав положенные ей две недели вахтовым методом, женщина вернулась в Улан-Удэ и сдала телефон под залог. На полученные деньги она купила себе новый мобильник, продукты и алкоголь.

Сейчас неработающая, несудимая женщина находится под подпиской о невыезде.

Украденное изъято, в ближайшее время будет передано владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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