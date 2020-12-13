Жительница Бурятии украла телефон у знакомого





4 ноября в дежурную часть отдела полиции по Заиграевскому району Бурятии с заявлением о краже сотового телефона обратился 33-летний житель Баргузинского района. Ущерб составил семь тысяч рублей.Сотрудниками уголовного розыска задержана 35-летняя подозреваемая в краже. Женщина украла сотовый телефона у своего приятеля.Следствием установлено, что женщина вместе с потерпевшим ехали на работу вахтовым методом в соседний регион. Ещё с Улан-Удэ по дороге пара начала распивать спиртное. Вскоре изрядно выпившего мужчину водитель высадил в одном из посёлков Заиграевского района. Женщина, увидев, что у его нетрезвого приятеля из кармана выпал сотовый телефон, незаметно украла его.Отработав положенные ей две недели вахтовым методом, женщина вернулась в Улан-Удэ и сдала телефон под залог. На полученные деньги она купила себе новый мобильник, продукты и алкоголь.Сейчас неработающая, несудимая женщина находится под подпиской о невыезде.Украденное изъято, в ближайшее время будет передано владельцу.Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.