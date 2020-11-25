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В Улан-Удэ почтили память святых мучеников

В Улан-Удэ почтили память святых мучеников
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Богослужения прошли в Троицком храме

Накануне дня памяти святых мучеников Виктора Воина и Викентия диакона, отмечаемого 24 ноября, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил полиелейное богослужение в Троицком храме города Улан-Удэ. Богослужение совершалось перед чтимой иконой древних мучеников. После прочтения Евангелия все присутствовавшие в храме богомольцы приложились к святыне и были помазаны освящённым елеем.

В день праздника митрополит Иосиф возглавил в Троицком храме совершение Божественной литургии. Архипастырю сослужили секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) и руководитель епархиального отдела по делам молодежи иерей Константин Языков.

По завершении литургии владыка обратился к прихожанам храма с проповедью, в которой рассказал о жизни и мученическом подвиге празднуемых святых. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
православие Улан-Удэ епархия
 
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