Богослужения прошли в Троицком храме
Накануне дня памяти святых мучеников Виктора Воина и Викентия диакона, отмечаемого 24 ноября, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил полиелейное богослужение в Троицком храме города Улан-Удэ. Богослужение совершалось перед чтимой иконой древних мучеников. После прочтения Евангелия все присутствовавшие в храме богомольцы приложились к святыне и были помазаны освящённым елеем.
В день праздника митрополит Иосиф возглавил в Троицком храме совершение Божественной литургии. Архипастырю сослужили секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) и руководитель епархиального отдела по делам молодежи иерей Константин Языков.
По завершении литургии владыка обратился к прихожанам храма с проповедью, в которой рассказал о жизни и мученическом подвиге празднуемых святых. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В Улан-Удэ почтили память святых мучеников
Общество, Фото:
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