Участники покажут изделия народных промыслов и декоративно-прикладного искусства
10 декабря в Иркутской области пройдёт фестиваль народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Ремёсла Сибири». К участию приглашаются национально-культурные и общественные объединения региона. Возраст участников должен быть старше 18 лет.
Среди номинаций фестиваля: «Кукла Прибайкалья», «Национальная вышивка», «Национальный инструмент», «Национальный костюм», «Национальное украшение», «Национальная утварь» и «Тематическая композиция» и «Художественная графика и живопись».
Мероприятие состоится дистанционно. Участники фестиваля представляют 1-3 фотографии изделий с описанием материалов и основных этнических особенностей, анкетой-заявкой, снимком автора или коллектива, участвующего в фестивале, а также автобиографической и информационной справки. Документы высылаются на электронную почту (tradicot@mail.ru) или по адресу: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова 15а. Срок подачи заявки до 2 декабря. Об этом сообщает управление губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
В Иркутской области состоится фестиваль «Ремёсла Сибири»
Общество, Фото:
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