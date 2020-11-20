В Иркутской области состоится фестиваль «Ремёсла Сибири»

Участники покажут изделия народных промыслов и декоративно-прикладного искусства



10 декабря в Иркутской области пройдёт фестиваль народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Ремёсла Сибири». К участию приглашаются национально-культурные и общественные объединения региона. Возраст участников должен быть старше 18 лет.



Среди номинаций фестиваля: «Кукла Прибайкалья», «Национальная вышивка», «Национальный инструмент», «Национальный костюм», «Национальное украшение», «Национальная утварь» и «Тематическая композиция» и «Художественная графика и живопись».



Мероприятие состоится дистанционно. Участники фестиваля представляют 1-3 фотографии изделий с описанием материалов и основных этнических особенностей, анкетой-заявкой, снимком автора или коллектива, участвующего в фестивале, а также автобиографической и информационной справки. Документы высылаются на электронную почту (tradicot@mail.ru) или по адресу: 664005, г. Иркутск, ул. Касьянова 15а. Срок подачи заявки до 2 декабря. Об этом сообщает управление губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

