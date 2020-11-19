Открыто голосование национального конкурса «Вкусы России»
Сегодня, 19 ноября, стартовало народное голосование первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», которое продлится до 2 декабря. Каждый житель страны сможет поддержать любимый продукт и свой регион, сообщает минсельхозпрод республики.
Бурятию представляют пять брендов: буузы, байкальская смолка, облепиха, боргойское мясо и чай бурятских знахарей. Проголосовать за любимый продукт и поддержать местных товаропроизводителей необходимо на официальном сайте конкурса: www.вкусыроссии.рф/.
Поиск участников доступен и по бренду, и по субъекту. При выборе второго варианта появляются карточки всех поданных от региона продуктов питания. Нажав на сердечко, голос будет учтён. Каждый может поддержать до трёх любимых брендов, но все они должны быть из разных субъектов.
При этом, цель голосования – определение не самого вкусного гастробренда, а наиболее мощного двигателя по продвижению конкретной территории.
Все участники проекта появятся на масштабной карте вкусов России, а победители войдут в комплексную программу минсельхоза РФ по поддержке и продвижению уникальных отечественных продуктов питания.
Как подчеркнул заместитель председателя правительства по АПК Даба-Жалсан Чирипов, проведение конкурса позволит создать новые драйверы роста АПК, в том числе поддержать малых производителей, стимулировать развитие сельских территорий и агротуризм.
Бурятию на «Вкусах России» представят буузы и боргойское мясо
Общество, Фото:
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