Спасатель Владимир Охотников трудится вместе с собакой Вилдой
В Бурятской республиканской поисково-спасательной службе (БРПСС) работают два кинолога. Об одном из них рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. Владимир Охотников работает с собакой по кличке Вилда.
- Я закончил ветеринарный факультет Бурятской сельскохозяйственной академии. Очень хотел лечить животных. Но, к сожалению, оплачиваемой работы в тот момент не было. Тогда я пришел работать в питомник собак, где можно было совмещать работу ветврача и кинолога. Затем, по истечению некоторого времени, я увидел в бегущей строке объявление о приеме в БРПСС. Мне показалось довольно интересным совместить два дела. Туризм и собаки. Это очень мне понравилось, - поделился Владимир Охотников.
Со своей собакой Вилдой спасатель знаком с раннего щенячьего возраста. Он сам вырастил и воспитал её под себя.
- Для работы выбрал собаку с сильным независимым характером. С ними, конечно, сложнее, но зато они идут напролом не боятся сложностей. Такие собаки пытаются навязать свою схему, доминировать, но задача хозяина - стать старшим в стае, добиться уважения. И у меня вышло, - рассказал Владимир.
Собака, по его словам, помогает тем, что добавляет уверенности в работе, увеличивает скорость поиска.
- Если ты прошëл участок поиска с собакой, то большая уверенность, что на этом участке человека нет. Поэтому, можно перенести усилия на другой. А также, в наших лесах много опасных животных, и собака может заранее дать знать о их нахождении. Собаки бывают, конечно, разные. Есть собаки-игрушки, есть инструмент, оружие, но в нашей работе собака - это партнëр, это член команды. Люблю её, - говорит Владимир.
Спасатель-кинолог из Бурятии: «Объявление увидел в бегущей строке»
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