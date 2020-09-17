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Лесник из Бурятии участвует во всероссийском фотоконкурсе

Лесник из Бурятии участвует во всероссийском фотоконкурсе
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Сергей Седельников всю жизнь посвятил лесу

Инженер по охране, защите лесов Усть-Баргузинского лесхоза, Сергей Седельников участвует в фотоконкурсе «Лес – наша жизнь». Он представляет Бурятию в номинации «Лесник года».

Сергей занимается противопожарными мероприятиями: установкой аншлагов, баннеров, определяет, где необходимо устройство и обновление минерализованных полос, проводит профилактическую работу с жителями района. Помимо этого, он курирует 2 школьных лесничества – «Росток» и «Экопатруль».

Сергей рассказывает, что всю свою жизнь с детства он связывал с лесом, с природой. «Не представляю свою жизнь отделённой от леса, да и как можно относиться плохо к природе, когда родился в посёлке, который окружён с одной стороны священным озером Байкал, а с другой горами и непроходимой тайгой.

- Хоть 90-е были тяжёлыми для наших родителей, мы - озорные ребята не замечали этого: каждый день бегали по лесу с утра до позднего вечера, строили шалаши, лазили на деревья в поисках кедровой шишки, ели лесную ягоду. Счастливое было время - весёлое, беззаботное, интересное. С тех пор я и полюбил лес и природу в целом. Помню рассказы бабушки, как благодаря лесу они с братом смогли пережить войну, собирали ягоды, грибы, охотились, заготавливали дрова на зиму и везли их на санях в деревню, - вспоминает Сергей.

По его словам, выбора, кем стать в будущем, для него как будто и не было. После школы он поступил в техникум, который находился у в посёлке и закончил его спустя 4 года по профессии техник-лесовод.

- Вернувшись из армии, идею стать лесником я не оставил и сразу же отнёс документы в сельскохозяйственную академию по направлению «Лесное дело», потом устроился в Усть-Баргузинский лесхоз мастером леса. Знаю, что работу в лесу, я не на что не променяю, даже после ситуаций, которые ставят мою жизнь под угрозу, - признаётся Сергей.

В этом году при устройстве противопожарных минерализованных полос Сергей встретился с медведем, и только близость трактора уберегла лесника от лап зверя, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
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