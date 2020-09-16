В Бурятии медведь убегал от лесников. Видео









Лесники рассказывают, что часто встречают хозяев тайги во время тушения лесных пожаров. Медведи приходят на запах гари.



- В этом году мы встретили медведя на тушении лесного пожара. Он вышел прямо к кромке пожара, но мы не стали паниковать, собрались в кучку и начали стучать оборудованием, чтобы он ушёл, а мы продолжили тушить пожар, - рассказывает Иван.



Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом в Усть-Баргузинском лесничестве лесники также встречались с медведем. Они

Лесники рассказывают, что часто встречают хозяев тайги во время тушения лесных пожаров. Медведи приходят на запах гари.- В этом году мы встретили медведя на тушении лесного пожара. Он вышел прямо к кромке пожара, но мы не стали паниковать, собрались в кучку и начали стучать оборудованием, чтобы он ушёл, а мы продолжили тушить пожар, - рассказывает Иван.Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом в Усть-Баргузинском лесничестве лесники также встречались с медведем. Они даже позвали его: «Мишка! Михалыч!»

В Баргузинском районе Бурятии лесники встретили медведя на лесной дороге и успели снять его на видео. Об этом случае рассказали в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.При патрулировании лесов в местности Харьялта сотрудники Куйтунского лесничества заметили косолапого, который бежал по лесной дороге.- Мы были на патрулировании, как вдруг заметили, что из кустов выбежал медведь. Видимо, ему стал интересен звук автомобиля, он выбежал посмотреть, но потом испугался и побежал от нас, - поделился главный лесничий Куйтунского лесничества Иван Кожевников.