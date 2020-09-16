 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 сентября

15 сентября

Популярное

В Бурятии медведь убегал от лесников. Видео

В Бурятии медведь убегал от лесников. Видео
Общество, 
Косолапого, видимо, заинтересовал звук автомобиля лесников

В Баргузинском районе Бурятии лесники встретили медведя на лесной дороге и успели снять его на видео. Об этом случае рассказали в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

При патрулировании лесов в местности Харьялта сотрудники Куйтунского лесничества заметили косолапого, который бежал по лесной дороге.

- Мы были на патрулировании, как вдруг заметили, что из кустов выбежал медведь. Видимо, ему стал интересен звук автомобиля, он выбежал посмотреть, но потом испугался и побежал от нас, - поделился главный лесничий Куйтунского лесничества Иван Кожевников.



Лесники рассказывают, что часто встречают хозяев тайги во время тушения лесных пожаров. Медведи приходят на запах гари.

- В этом году мы встретили медведя на тушении лесного пожара. Он вышел прямо к кромке пожара, но мы не стали паниковать, собрались в кучку и начали стучать оборудованием, чтобы он ушёл, а мы продолжили тушить пожар, - рассказывает Иван.

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом в Усть-Баргузинском лесничестве лесники также встречались с медведем. Они даже позвали его: «Мишка! Михалыч!» 
медведь лесники Лес дикие животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский кинодеятель стал общественным лесным инспектором
Бурятский кинодеятель стал общественным лесным инспектором
Общество, 16.09.2020
Артём Бурлов, охотившийся за «чёрными» лесорубами, получил удостоверение
В Бурятии волки размножаются быстрее, чем их отстреливают
В Бурятии волки размножаются быстрее, чем их отстреливают
Общество, 16.09.2020
«Природа будто воспроизводит то, что мы изымаем», - комментируют специалисты
В Бурятии приставы решили «дверной» спор
В Бурятии приставы решили «дверной» спор
Общество, 16.09.2020
Своевольный мужчина осложнил жизнь соседке
Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в «сибирский Хогвартс»
Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в «сибирский Хогвартс»
Общество, 16.09.2020
Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук
Жители Бурятии считают, что сотрудники ГИБДД стали вежливее
Жители Бурятии считают, что сотрудники ГИБДД стали вежливее
Общество, 16.09.2020
Любопытное исследование провёл автомобильный сайт Дром
В Бурятии провели акцию «Трезвый водитель»
В Бурятии провели акцию «Трезвый водитель»
Общество, 16.09.2020
Автомобилистам напомнили об ответственности за «пьяную» езду
В Бурятии снова дождливо
В Бурятии снова дождливо
Общество, 16.09.2020
Максимальная температура воздуха составит +17 градусов
В Улан-Удэ дан старт экспедиции по Транссибирской магистрали
В Улан-Удэ дан старт экспедиции по Транссибирской магистрали
Общество, 15.09.2020
В Бурятии участники проекта проведут три дня
В Забайкалье фестиваль духовой музыки проведут онлайн
В Забайкалье фестиваль духовой музыки проведут онлайн
Общество, 15.09.2020
Видео от участников будут приниматься до 19 сентября
Спортсмен из Бурятии завоевал 2 медали на фестивале лиц с ПОДА
Спортсмен из Бурятии завоевал 2 медали на фестивале лиц с ПОДА
Общество, 15.09.2020
Виктор Шаманов отличился в соревнованиях по настольному теннису и дартсу
В Иркутске пройдёт фестиваль современного искусства
В Иркутске пройдёт фестиваль современного искусства
Общество, 15.09.2020
Объявлена программа фестиваля «Территория. Иркутск»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^