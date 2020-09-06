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Четвероклассник не увидел логики и записал обращение к главе Бурятии

Четвероклассник не увидел логики и записал обращение к главе Бурятии
Общество, 
Школьник из Улан-Удэ просит полностью открыть парки

Юный улан-удэнец Марат, ученик четвёртого класса, записал видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову. Четвероклассник сетует, что в парках закрыты скейт-парк и «водяновская» детская площадка. При этом новая детская площадка «Играл Байкал» в парке имени Орешкова вовсю работает, и там постоянно толпы детей с родителями. В этой ситуации школьник не усмотрел логики. Он просит открыть скейт-парк, чтобы «хоть до холодов покататься» там. 



Видеообращение появилось в паблике ves_ulan_ude. В пояснении к видео говорится:

«В парке «Юбилейный» закрыта Водяновская площадка и скейтпарк, такая же история и в парке им.Орешкова. Дети перелазят через заборы, под заборы, сквозь прутья, перекидывают скейты, самокаты и велосипеды. Не дай Бог упадут, застрянут или по голове прилетит. Алексей Самбуевич, где логика? Новая площадка в Орешкова открыта, где сотни детей и их родителей, а эти площадки закрыты. Очень хочется попрыгать, побегать, покататься, потренироваться! Впустите нас пожалуйста. Надеюсь мое видеообращение дойдёт до вас. С уважением, Марат Тимурович, ученик 4го класса».

для сравнения: площадка «Играл Байкал» в парке имени Орешкова

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до конца сентября продлён режим ограничений, введённый из-за распространения коронавируса. До особого распоряжения сохраняется запрет на массовые мероприятия, в том числе культурные, спортивные, развлекательные, выставочные, рекламные и пр. В том числе по-прежнему действует запет на аттракционы и зоны развлечений в парках и торговых центрах. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае обращение к главе Бурятии записали школьники из разных районов республики. Они просили не отменять им выпускные совсем, а отложить их хотя бы на конец лета. Впрочем, для выпускных исключение власти делать не стали.  

глава Бурятии Алексей Цыденов дети парки отдыха
 
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