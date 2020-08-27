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В Бурятии режим ограничений продлили до конца сентября

В Бурятии режим ограничений продлили до конца сентября
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Еравнинском районе, где сложная ситуация с COVID-19, закрывают детсады и кафе

Режим ограничений, введённый из-за распространения коронавируса, в Бурятии продлён до конца сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Республиканский оперштаб в среду, 26 августа, продлил действие режима ограничительных мероприятий до 30 сентября, - говорится в сообщении.

До особого распоряжения сохраняется запрет на массовые мероприятия, в том числе культурные, спортивные, развлекательные, выставочные, рекламные и пр. По-прежнему не работают кинотеатры, ночные клубы, дискотеки. Под запретом аттракционы и зоны развлечения в парках и ТРЦ, а также детские игровые комнаты и детские развлекательные центры.

Также на месяц продлён запрет на плавательные бассейны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии.

По-прежнему не будут работать кафе, которые расположены внутри торгово-развлекательных комплексов и не имеют отдельного наружного входа.

Остальные точки общепита продолжат работу при выполнении требований Роспотребнадзора. Это в том числе окончание работы не позже 24 часов, рассадка за одним столом не более четырёх человек, без учёта детей; наличие дезинфицирующих средств для посетителей и пр.

В Еравнинском районе Бурятии, который дал рост заболеваемости коронавирусом в последние дни, усилены противоэпидемические мероприятия. До стабилизации обстановки приостановлена работа детских садов и предприятий общепита в Сосново-Озёрском и Исинге. Сотрудники общеобразовательных учреждений в этих сёлах проходят медосмотры. Мобильные группы проверяют организации торговли. Администрации района поручено организовать обеспечение лекарствами и продуктами людей, которые находятся на самоизоляции.

На утро 27 августа число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 5087, за сутки диагноз подтвердили ещё у 45 человек.

Ранее до конца сентября был продлён режим самоизоляции для жителей Бурятии старше 65 лет.


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