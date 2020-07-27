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В Иркутской области устроили облаву на «обочечников»

В Иркутской области устроили облаву на «обочечников»
Общество, 
Водители по-разному оправдывались за нарушение дорожных правил

В Иркутской области провели серию рейдов, направленных на выявление «обочечников» – водителей, допускающих выезд на обочину и опережение по ней других автомобилей.

- Несмотря на то, что сегодня их заметно меньше, чем, к примеру, три года назад, все равно есть такие, кто старается двигаться по обочине. От них летит пыль, камни, создаются заторы в местах, где они пытаются вклиниться в поток,- сказал член общественного совета ГУ МВД России по Иркутской области, администратор сообщества автомобилистов Альберт Туманов.

Чтобы определить зоны проведения массовых проверок, инициаторы рейдов проанализировали комментарии автолюбителей в тематических сообществах. В пятницу и выходные дни проверки инспекторов ГИБДД состоялись на Качугском тракте, трассе Р-258 «Байкал» возле города Шелехов, а также на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске.

Наибольшее количество нарушителей выявлено именно в Ленинском районе Иркутска. Там за 30 минут инспекторы выявили свыше двух десятков нарушителей, в том числе двигавшиеся по обочине «бетономешалку», грузовик и водителя «ВАЗа», не имевшего водительского удостоверения.

Наиболее популярными объяснениями правонарушителей стали: опоздание на встречу, свадьба дочери, день рождения подруги, болезнь родственника и желание скорее вернуться домой после рабочего дня. При этом все опрошенные заметили, что сами негативно относятся к «обочечникам».

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Сумма штрафа составляет 1500 рублей. Кроме того, в во время рейдов поймали водителя без прав, в отношении него также составлен протокол. Машина помещена на арестплощадку.

Организаторы рейдов отметили, что планируют проводить такие мероприятия на постоянной основе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
водители ГИБДД
 
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