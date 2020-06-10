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В ДФО показали видео первого автомобильного моста между Россией и Китаем

В ДФО показали видео первого автомобильного моста между Россией и Китаем
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Ввод мостового перехода будет осуществлён только после снятия всех ограничений

На сайте минвостокразвития опубликованы первые видеокадры построенного моста РФ-КНР. Международный мост через реку Амур в районе городов Благовещенск (Россия) и Хэйхэ (Китай) ждёт первых автомобилистов. Но сложившаяся эпидемиологическая обстановка в мире и закрытые границы не позволили открыть мост в мае, сразу после получения разрешения на ввод. Фактический ввод мостового перехода будет осуществлён только после снятия всех ограничений. Поэтому пока остаётся только смотреть видео, тем более, что это самые первые кадры полностью построенного и готового к открытию моста.



Строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем началось 24 декабря 2016 года. Его длина – 1080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила ровно половину – по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. После этого работы с двух сторон ещё продолжались; строительство основных этапов моста было завершено в декабре 2019 года. Общая протяженность мостового перехода – 20 километров. Сюда входит 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых ещё 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, поэтому к нему и ведёт Каникурганское сооружение.

Мост – двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам же мост – от пролёта до пролёта – 18,2 метра. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Китай мост ДФО
 
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