Полёты из Улан-Удэ в Читу и Ольхон могут возобновить в ближайшее время

Пандемия не сильно повлияла на маршрутную сетку полётов аэропорта «Байкал»



В Бурятии в период пандемии коронавируса международный аэропорт «Байкал» почти полностью сумел сохранить маршрутную сетку полётов в соседние регионы России.



Как сообщает министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ, это стало возможным благодаря совместной работе ведомства с авиакомпаниями и аэропортом, в результате чего перечень субсидируемых в этом году маршрутов был увеличен. Перевозка по субсидируемым тарифам доступна всем авиапассажирам.



В перечень субсидируемых маршрутов вошли направления из Улан-Удэ в Благовещенск, Владивосток, Иркутск и Хабаровск. В ближайшее время также планируется возобновление полётов по субсидированным направлениям в Читу и на Ольхон. Субсидирование указанных маршрутов из федерального бюджета позволило снизить стоимость авиабилетов для пассажиров на 40 процентов.

