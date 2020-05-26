В Бурятии оператор почтовой связи получилась условный срок за присвоение денег

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина присвоила более полумиллиона рублей



Жительница Баунтовского района Бурятии признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного виновному, в крупном размере».



В суде установлено, что женщина, являясь оператором связи магазина «Эксперсс» отделения почтовой связи Багдарин, с ноября 2017 года по июнь 2019 года совершила хищение вверенных ей денежных средств в размере 590 тысяч рублей. Преступлением акционерному обществу «Почта России» причинён крупный материальный ущерб.



Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



- Судом удовлетворены исковые требования акционерного общества о взыскании с виновной ущерба. В качестве обеспечительных мер на имущество осуждённой наложен арест, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

