 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Мая

25 Мая

Популярное

В Бурятии оператор почтовой связи получилась условный срок за присвоение денег

В Бурятии оператор почтовой связи получилась условный срок за присвоение денег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина присвоила более полумиллиона рублей

Жительница Баунтовского района Бурятии признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного виновному, в крупном размере».

В суде установлено, что женщина, являясь оператором связи магазина «Эксперсс» отделения почтовой связи Багдарин, с ноября 2017 года по июнь 2019 года совершила хищение вверенных ей денежных средств в размере 590 тысяч рублей. Преступлением акционерному обществу «Почта России» причинён крупный материальный ущерб.

Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

- Судом удовлетворены исковые требования акционерного общества о взыскании с виновной ущерба. В качестве обеспечительных мер на имущество осуждённой наложен арест, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
приговор прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ приостановлена работа маршрута №28
В Улан-Удэ приостановлена работа маршрута №28
Общество, 26.05.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 26 мая
В Бурятии сохранится жаркая погода
В Бурятии сохранится жаркая погода
Общество, 26.05.2020
Временами возможны дожди с грозами
В Бурятии запущено голосование по конкурсу эскизов медали за борьбу с COVID-19
В Бурятии запущено голосование по конкурсу эскизов медали за борьбу с COVID-19
Общество, 25.05.2020
Победителями станут участники, набравшие наибольший итоговый балл
День города в Чите проведут в новом формате
День города в Чите проведут в новом формате
Общество, 25.05.2020
Большинство акций и мероприятий, посвящённых празднику, пройдёт в интернет-пространстве
В Улан-Удэ отметят всероссийский день библиотек
В Улан-Удэ отметят всероссийский день библиотек
Общество, 25.05.2020
Праздничные мероприятия пройдут в онлайн-режиме
В Иркутской области семейную пару поздравили с 66-й годовщиной
В Иркутской области семейную пару поздравили с 66-й годовщиной
Общество, 25.05.2020
Супруги Земко – жители Балаганского района
Буряты Монголии направили средства для поддержки жителей Забайкалья
Буряты Монголии направили средства для поддержки жителей Забайкалья
Общество, 25.05.2020
К акции подключились предприятия, индивидуальные предприниматели и члены бурятской общины
В Бурятии выберут «Лидеров XXI века»
В Бурятии выберут «Лидеров XXI века»
Общество, 25.05.2020
Начался приём заявок на региональный этап всероссийского конкурса руководителей молодёжных объединений
В Иркутске молодёжный центр получил танк, БТР и БМП
В Иркутске молодёжный центр получил танк, БТР и БМП
Общество, 25.05.2020
В городской центр «Патриот» доставили тяжёлую военную технику
В Монголии прошли акции в поддержку жителей Бурятии
В Монголии прошли акции в поддержку жителей Бурятии
Общество, 25.05.2020
Жители братской страны посылают в республику медицинские маски
В Забайкалье продлили режим ограничений до 8 июня
В Забайкалье продлили режим ограничений до 8 июня
Общество, 25.05.2020
Ограничения продолжат снимать после улучшения ситуации с заболеваемостью
В Бурятии подано почти 15 тысяч заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет
В Бурятии подано почти 15 тысяч заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет
Общество, 25.05.2020
Жителей республики предостерегают от указания недостоверной информации

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^