В Бурятии офицеры сдают физподготовку

Военные подтягиваются, отжимаются, плавают, бегают, поднимают штанги и гири



В соединениях и воинских частях Бурятии завершается итоговая проверка уровня физической подготовленности военнослужащих всех категорий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Военные, в зависимости от возрастных групп, выполняют различные физические упражнения, направленные на определение быстроты, силы и выносливости. Это, в частности, бег на 60, 100 метров, челночный бег 10х10, плавание на 100 метров.



Помимо этого, оцениваются физические возможности офицеров в подтягивании на перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре, подъёме переворотом.



В ходе контрольной проверки принимаются зачёты в выполнении нормативов в жиме штанги лёжа и толчке 24-килограмовых гирь.



Для определения выносливости проводится кросс на 1 и 3 километра, а также плавание на 500 метров.



Сдача итоговой проверки проводится на спортивных площадках, стадионах, в спортивных залах и плавательном бассейне бурятского филиала ЦСКА.

