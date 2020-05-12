Также в колонии прошла акция «Бессмертный полк»
В начале мая в Улан-Удэ в исправительной колонии №7 для женщин завершилось строительство памятника, посвящённого подвигу советских воинов в Великой Отечественной войне. 9 мая памятник был торжественно открыт.
С самого утра на плацу учреждения царило оживление: развешивалось оформление, звучали песни военных лет, а локальном участке реабилитационного центра «Аврора» шла установка почти точной копии танка Т-34.
Заместитель начальника ИК-7 Александр Борисов поздравил присутствовавших со знаменательным днём. К подножию памятника были возложены цветы и венок. Закончилось мероприятие акцией «Бессмертный полк», в которой приняли участие все отряды учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В женской колонии в Улан-Удэ появился памятник в честь Победы
Общество, Фото:
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