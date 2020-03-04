Александр Киреев выполнил норматив на чемпионате России
В Бурятии появился новый мастер спорта по плаванию. Звание присвоено Александру Кирееву приказом министерства спорта России от 27 февраля 2020 года.
Александр выполнил норматив на чемпионате России в ноябре 2019 года в Казани. Спортсмен выступал на дистанции 200 метров вольным стилем, сообщили в минспорта Бурятии.
В Бурятии появился новый мастер спорта по плаванию
Общество, Фото:
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