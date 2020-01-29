Началась регистрация участников на Байкальский марафон на коньках

Он состоится в бухте Базарная на Ольхоне
В Иркутской области началась регистрация на открытый Байкальский марафон по конькобежному спорту, который с 28 февраля по 1 марта пройдёт в бухте Базарная губа в районе посёлка Сахюрта Ольхонского района. В соревнованиях могут принять участие все желающие на любых моделях коньков.
- Регистрация участников проходит на сайтах www.baikalmarathon.blogspot.ru и https://marathon.skating.global/ru/. Байкальский марафон проводится по заранее подготовленной трассе. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Во время соревнований обеспечивают безопасность сотрудники ГИМС и ГИБДД, дежурит медицинский персонал, в определенных пунктах по трассе стоят судьи, – отметила организатор марафона Инна Безрядина.
В программе соревнований предусмотрена ночная гонка протяженностью 5 км для взрослых и 100 метров для детей. Она начнётся в 21:00 часов 28 февраля. На следующий день, 29 февраля, любители, дети и ветераны могут преодолеть дистанцию в 5 или 10 км, профессионалы смогут посоревноваться на дистанциях 25, 50 или 100 км по кругу. В этот же день состоятся семейные и детские эстафеты, забег в купальниках на 500 метров и зимнее плавание. 1 марта запланирована традиционная экскурсия на остров Огой.
Ожидается, что в открытом Байкальском марафоне на коньках примут участие любители активного образа жизни из Москвы, Челябинска, Миасса, Иркутска, Ангарска и других российских городов, а также приедут гости из Чехии, Кореи, Монголии и других стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Расписание соревнований
28 февраля
21:00 – Ночная гонка. Старт на дистанцию 100 метров
21:30 – Ночная гонка. Старт на дистанцию 5000 метров
29 февраля
12:00 – Открытие соревнований
12:30 – Забеги в купальниках
13:15 – Старт на дистанцию 500 метров для детей 3-4 года
13:30 – Старт на дистанции 5, 10, 25 и 50 км
18:00 – Торжественное награждение призёров и победителей
1 марта
10:00 – Экскурсия на остров Огой
Возрастное ограничение 0+
Началась регистрация участников на Байкальский марафон на коньках
Общество, Фото:
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