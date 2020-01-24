Так, в госархив попали выборы мэра, чемпионат мира по боксу, строительство школ и детских садов
В 2019 году госархив Бурятии продолжил реализацию проекта по производству и пополнению кинолетописи республики. За прошлый год кинолетопись пополнилась на 337 минут 23 секунды.
- Кинолетопись республики пополнилась новыми сюжетами, которые отражают важнейшие политические, экономические, культурные события республики, - сообщили в пресс-службе госархива Бурятии.
В кинолетопись попали такие события, как выборы мэра Улан-Удэ, открытие поликлиники Республиканского онкологического диспансера, фельдшерско-акушерских пунктов в районах республики, строительство новых мостов и дорог, школ и детских садов, чемпионат мира по боксу среди женщин и др.
Пользователи могут ознакомиться с кинолетописью на сайте Государственного архива РБ www.gbu-garb.ru в разделе «Кинолетопись Республики Бурятия за 2016-2019 гг.» и на главном интернет-портале, аккумулирующем информацию об истории, культуре и искусстве республики www.soyol.ru. Кинолетопись представлена в двух вариантах: на русском языке и на бурятском языке. В разделе представлен перечень видеосюжетов кинолетописи и их объём.
Кинолетопись Бурятии пополнилась новыми сюжетами
Общество, Фото:
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