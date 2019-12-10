Оперная дива из Бурятии выступила на посиделках в «Украине» на Арбате

Заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова стала участницей необычного музыкального вечера в центре Москвы



8 декабря в Москве прошёл литературно-музыкальный вечер поэта-песенника Александра Матвеева. «Долоччанские посиделки на Арбате» состоялись в Национальном центре культуры Украины.



Александр Матвеев родился и провёл детство в украинских сёлах Хмельницкой области, учился в Одессе, служил капитаном дальнего плавания, сейчас живёт в Москве. В своих произведениях автор воспевает общечеловеческие ценности, не имеющих государственные границы: искренность, честность, самопожертвование, бережное отношение к природе, благородство», отзываются о нём знакомые и читатели.



- Матвеев ставит острые вопросы и, не давая на них прямых ответов, тем не менее указывает читателю путь. Это путь к свету, - так говорит о поэте главный редактор «Литературной газеты» Маским Замшев во вступительном слове к книге «Касалась муза щёк моих».



Сибирь и Байкал занимают почётное место в творчестве Александра Ивановича:



«… Байкал – моей Сибири море,

Твой норов, милый, непростой.

Ты – счастье, радость, ты и горе.

Когда не вежливы с тобой.



Среди тайги – земное око,

Среди людей ты – божество…

Ты очень близко, ты далеко,

Загадка ты и волшебство»



В Национальном центре культуры Украины в Москве для автора, его соавторов, земляков с Украины, поклонников его творчества устроили сюрприз. На мероприятие приехала оперная дива из Бурятии Ольга Жигмитова.



Своё выступление солистка Бурятского театра оперы и балета, заслуженная артистка республики начала с песни «Служба в храме» на стихи Александра Матвеева и музыку Елены Спас. Произведение написано по мотивам службы в церкви в украинском городе Трускавец.



- Это было так кстати! В этот день вместе с украинским народом мы скорбели о погибших в Одесском колледже и в начале творческого вечера на Арбате почтили их память: «Дети на клиросе ангелы Божии, свечи в руках...». Под аккомпанемент Александра Шайкина - «молодого представителя легендарной русской школы фортепиано» Ольга Жигмитова исполнила несколько песен, рождённых в творческом союзе с Александром Матвеевым, - рассказали участники вечера.



Есть ещё одна причина рассказать об Александре Ивановиче. В 2015 году земляки из Бурятии, проживающие в настоящее время в Москве и Подмосковье, организовали сбор средств для добровольных пожарных Бурятии. В краудфандинговой кампании «Не дадим сгореть земле Байкала!» поэт, прозаик и переводчик Александр Матвеев принял самое активное участие. Добровольцы и частные жертвователи получили в дар его произведения в книгах и музыкальных дисках, которые были вручены в правительстве региона.



Также Александр Иванович сделал щедрое пожертвование, и в результате акции организаторы сбора средств приобрели мотопомпы для тушения горящих торфяников. Оборудование и подарки были доставлены в республику и переданы добровольцам при содействии полномочного представительства Бурятии при президенте России и бурятского землячества в Москве «Уряал».



В литературно-музыкальном вечере, кроме автора Александра Матвеева и заслуженной артистки Бурятии Ольги Жигмитовой, приняли участие: народный артист России, легенда телевидения Виктор Балашов, артист театра и кино Николай Сахаров, композитор и поэт Сергей Светлов, поэтесса и бард Татьяна Романова-Настина. Читал стихи на украинском языке школьник Юра Бабий. И пела песни на русском и украинском языках гостья из Киева Ксения Никольская.



- Незабываемый вечер земляков и поклонников таланта Александра Матвеева состоялся благодаря поддержке землячества выходцев из Хмельницкой области в Москве, светлой и дружеской атмосфере Национального культурного центра Украины на Арбате – в сердце столицы. На посиделках говорили на украинском и русском без дополнительного перевода. И все друг друга понимали! Поэзия и музыка не знают границ, - заключили участники вечера.







