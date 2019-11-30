В столице Бурятии днём небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 ноября по республике: местами небольшой снег, днём по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, по Прибайкалью до 15 м/с, поземка. Температура ночью 21-26, по Прибайкалью 11-16, по крайнему северу 31-36, днём 11-16, по северу до 23, по Прибайкалью до 6 мороза.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 21-23, днём 12-14 мороза.
В Улан-Удэ днём до -14 градусов
Общество, Фото:
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