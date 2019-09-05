Двое граждан Украины переехали на ПМЖ в Забайкалье

Они в упрощённом порядке получили российское гражданство



В Чите сотрудники подразделения по вопросам миграции вручили паспорта гражданина России бывшим жителям Украины. Они в упрощённом порядке получили российское гражданство.



У 82-летней Валентины Ивановой в Забайкалье проживает дочь, пожилая женщина долгое время не решалась на переезд из Украины в Читу. В этом году переезд состоялся. Она получила разрешение на временное проживание на территории России и подала документы на получение российского гражданства в упрощённом порядке.



Таким же образом гражданином России стал и Юрий, переехавший в Забайкальский край из Луганска.



- Начальник управления по вопросам миграции регионального УМВД Оксана Власова лично вручила главный документ, удостоверяющий личность новым гражданам Российской Федерации и пожелала здоровья и благополучия на новом месте жительства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



