В Бурятии тушат 8 лесных пожаров



За прошедшие сутки в Бурятии обнаружен 1 новый очаг возгорания в Иволгинском районе. Всего за сутки проводились работы по тушению 10 лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 1781 га. В результате 2 пожара локализованы.



За сутки на тушении работало 349 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 28 единиц лесопожарной техники.



По состоянию на утро 10 августа, продолжаются работы по тушению четырёх лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах.



Также продолжаются работы по тушению 4 лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском национальном парке, Джергинском и Баргузинском заповедниках общей площадью около 932 га. Там работают более 170 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников.



Кроме того, на территории Бурятии находятся под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 15 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на площади около 75 тысяч га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Забайкальского национального парка продолжает действовать режим ЧС, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



