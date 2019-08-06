Улан-удэнцам рассказали историю появления светофора

















5 августа во всём мире отмечают День светофора. В честь этого события в Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции организовали для водителей и пешеходов тематическую викторину и рассказали об истории появления светофорных объектов.Участники праздничной акции узнали, что официально первый светофор появился в 1914 году в американском городе Кливленд. В России же первый светофорный объект был установлен в январе 1930 года в Ленинграде.Первый светофор в Улан-Удэ появился в 1974 году на пересечении улиц Терешковой и Бабушкина. На сегодня в столице Бурятии функционирует 103 светофорных объекта, а по республике их насчитывается 208. На федеральных автодорогах установлено 23 светофора, на региональных – 47, на дорогах местного значения – 138.- Самых маленьких участников профилактической акции сотрудники ГИБДД учили отличать пешеходные светофоры от транспортных, и повторили с ними значение сигналов светофора, - сообщает УГИБДД по Бурятии.