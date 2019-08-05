В Бурятии уничтожили 12 кг монгольской баранины

Общество, Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Мясо пытался ввезти пассажир поезда



Специалисты Россельхознадзора в пункте пропуска «Наушки» в Бурятии при досмотре поезда, следующего из Монголии в Россию, выявили нарушение.



Гражданин Монголии пытался ввезти 12 килограммов баранины.



- Данный продукт запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении нарушителя возбуждено дело об административном нарушении. Продукция изъята и уничтожена.