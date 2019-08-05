Мясо пытался ввезти пассажир поезда
Специалисты Россельхознадзора в пункте пропуска «Наушки» в Бурятии при досмотре поезда, следующего из Монголии в Россию, выявили нарушение.
Гражданин Монголии пытался ввезти 12 килограммов баранины.
- Данный продукт запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном нарушении. Продукция изъята и уничтожена.
В Бурятии уничтожили 12 кг монгольской баранины
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