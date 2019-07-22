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Финал «Маршрута года» востока России пройдёт в Улан-Удэ

Финал «Маршрута года» востока России пройдёт в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Заключительный всероссийский этап конкурса состоится в октябре в Ижевске

10 июля начался приём заявок и проектов на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В 2019 году финал регионального конкурса для Дальневосточного и Сибирского федерального округа пройдёт в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Бурятии.

Для Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федерального округов региональный конкурс состоится дистанционно. Общенациональный финал конкурса проведут в октябре в Ижевске.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии и разместить конкурсные материалы: описание турмаршрута, презентация турмаршрута и необходимые приложения.

Срок приёма проектов на региональные конкурсы для ДФО и СФО – до 1 сентября. Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует. Один проект может быть заявлен автором только в одной официальной номинации Премии.

Номинации Всероссийской туристской премии «Маршрут года»:
- лучший маршрут в городе;
- лучший культурно-познавательный маршрут;
- лучший приключенческий маршрут;
- лучший маршрут выходного дня;
- лучший гастрономический маршрут;
- лучший велосипедный маршрут;
- лучший речной круиз;
- лучший военно-исторический маршрут;
- лучший спортивный маршрут;
- лучшая идея маршрута;
- лучший этнографический маршрут;
- лучший детский маршрут;
- лучшее мобильное приложение для туристов;
- лучший межрегиональный маршрут;
- лучший событийный тур;
- лучший туристический путеводитель;
- лучшая Туристическая карта. (подноминации: регион; город);
- лучший маршрут на действующее производство;
- лучший маршрут для пожилых людей;
- лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов.
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