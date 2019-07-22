Финал «Маршрута года» востока России пройдёт в Улан-Удэ

Заключительный всероссийский этап конкурса состоится в октябре в Ижевске



10 июля начался приём заявок и проектов на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В 2019 году финал регионального конкурса для Дальневосточного и Сибирского федерального округа пройдёт в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Бурятии.



Для Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федерального округов региональный конкурс состоится дистанционно. Общенациональный финал конкурса проведут в октябре в Ижевске.



Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии и разместить конкурсные материалы: описание турмаршрута, презентация турмаршрута и необходимые приложения.



Срок приёма проектов на региональные конкурсы для ДФО и СФО – до 1 сентября. Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует. Один проект может быть заявлен автором только в одной официальной номинации Премии.



Номинации Всероссийской туристской премии «Маршрут года»:

- лучший маршрут в городе;

- лучший культурно-познавательный маршрут;

- лучший приключенческий маршрут;

- лучший маршрут выходного дня;

- лучший гастрономический маршрут;

- лучший велосипедный маршрут;

- лучший речной круиз;

- лучший военно-исторический маршрут;

- лучший спортивный маршрут;

- лучшая идея маршрута;

- лучший этнографический маршрут;

- лучший детский маршрут;

- лучшее мобильное приложение для туристов;

- лучший межрегиональный маршрут;

- лучший событийный тур;

- лучший туристический путеводитель;

- лучшая Туристическая карта. (подноминации: регион; город);

- лучший маршрут на действующее производство;

- лучший маршрут для пожилых людей;

- лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов.

