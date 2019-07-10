В Черемхово открыли памятник Петру и Февронии

Общество, Фото: администрация Черемхово

Пётр и Феврония стоят в ладье, держа в руках голубя



Накануне Дня семьи, любви и верности в Черемхово открыли памятник князю Петру и княгине Февронии. Установили памятник на улице Ленина, сообщает пресс-служба администрации Черемхово.



Пётр и Феврония стоят в ладье, держа в руках голубя. На постаменте написано «Святые князь Пётр и княгиня Феврония Муромские чудотворцы», а между ними Казанская икона Божьей Матери.



Участие в открытии приняли молодожены Сергей и Яна Семеновы, отметившая 60-летнюю годовщину семейной жизни пара Николая и Галины Савенковых, многодетная семья Ивлевых и жители города. Начальник отдела управления службы ЗАГС Иркутской области по Черемхово Юлия Семенова отметила, что установка такого памятника важна для каждого города, чтобы молодёжь и жители могли видеть яркий пример любви.



Идея поставить памятник принадлежит мэру города.



- Святые Петр и Феврония Муромские не случайно выбраны символом возрождения российской семьи. Семья, как бы банально не звучало, это ячейка общества. Будет крепкая семья, будут в семье дети, родители будут о них заботиться, значит будет все в порядке в государстве, в области и в городе, - обратился к жителям Вадим Семенов. - Благодарю всех, кто принимал участие в создании и установке этого памятника.



Завершили открытие памятника освящением — отец Николай провёл молебен.



Установка скульптурной композиции призвана положить начало новой традиции среди молодёжи — в день бракосочетания посещать скульптуру благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских и получать у святых благословение на семейную жизнь.





