Пётр и Феврония стоят в ладье, держа в руках голубя
Накануне Дня семьи, любви и верности в Черемхово открыли памятник князю Петру и княгине Февронии. Установили памятник на улице Ленина, сообщает пресс-служба администрации Черемхово.
Пётр и Феврония стоят в ладье, держа в руках голубя. На постаменте написано «Святые князь Пётр и княгиня Феврония Муромские чудотворцы», а между ними Казанская икона Божьей Матери.
Участие в открытии приняли молодожены Сергей и Яна Семеновы, отметившая 60-летнюю годовщину семейной жизни пара Николая и Галины Савенковых, многодетная семья Ивлевых и жители города. Начальник отдела управления службы ЗАГС Иркутской области по Черемхово Юлия Семенова отметила, что установка такого памятника важна для каждого города, чтобы молодёжь и жители могли видеть яркий пример любви.
Идея поставить памятник принадлежит мэру города.
- Святые Петр и Феврония Муромские не случайно выбраны символом возрождения российской семьи. Семья, как бы банально не звучало, это ячейка общества. Будет крепкая семья, будут в семье дети, родители будут о них заботиться, значит будет все в порядке в государстве, в области и в городе, - обратился к жителям Вадим Семенов. - Благодарю всех, кто принимал участие в создании и установке этого памятника.
Завершили открытие памятника освящением — отец Николай провёл молебен.
Установка скульптурной композиции призвана положить начало новой традиции среди молодёжи — в день бракосочетания посещать скульптуру благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских и получать у святых благословение на семейную жизнь.
В Черемхово открыли памятник Петру и Февронии
Общество, Фото:
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