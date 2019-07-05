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Находящая в розыске в Улан-Удэ девушка сама пришла в полицию

Находящая в розыске в Улан-Удэ девушка сама пришла в полицию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Её знакомые увидели информацию о розыске в СМИ

В Улан-Удэ нашлась пропавшая 17 июня 21-летняя девушка. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне МВД объявило о розыске пропавшей. Девушка ушла вечером из общежития и исчезла. 

После размещения информации о розыске девушка сама в течении часа пришла в полицию. По словам пропавшей, о том, что её ищут через медиа, она узнала от подруг, увидевших информацию в соцсетях.

«Всё в порядке! Она не пропала, она просто без связи, я разговаривала с ней сегодня», писали читатели «Байкал-Daily».

В пресс-службе республиканского МВД уточнили, что с Еленой всё в порядке.
розыск
 
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