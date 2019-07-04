В Улан-Удэ третью неделю разыскивают девушку

Елена Ринчинова ушла из общежития и пропала



В Улан-Удэ полицейские разыскивают 21-летнюю Елену Ринчинову. Она ушла из общежития на улице Строителей вечером 21 июня. Её местонахождение до сих пор неизвестно, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид 20-22 года, рост около 158-160 см, среднего телосложения, волосы тёмные, ниже плеч, глаза карие.



Особые приметы: имеется послеоперационный шрам от аппендицита.



При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении МВД просит сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-59-94, 8(3012)29-58-73, 8(3012)63-44-31 или 102 (112).

