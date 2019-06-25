В Улан-Удэ для малолетних хулиганов устроили экскурсию в храм

В завершении мероприятия подросткам подарили православную литературу



Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии провели для несовершеннолетних, состоящих на учёте в инспекции экскурсию в Свято-Троицкий храм Улан-Удэ.



Подростки посетили храм, где с интересом рассматривали его убранство и иконы. Священнослужитель Константин рассказал несовершеннолетним историю храма, дал краткие понятия о таинствах православной церкви. Также ребята побывали на колокольне и смогли позвонить в колокола.



- В конце экскурсии каждый несовершеннолетний получил в подарок православную литературу. Священник ответил на интересующие ребят вопросы и пригласил посещать богослужения, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

