Верховный суд отклонил жалобу «ангарского маньяка»

Приговор в его отношении признан обоснованным и справедливым



11 апреля Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел уголовное дело в отношении «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Он признан виновным в совершении серии умышленных убийств при отягчающих обстоятельствах, в том числе связанных с насильственными действиями сексуального характера.



В суде установлено, что с 1992 года по 2007 год на территории Иркутской области Попков, имеющий патологическое влечение к убийству людей с садистическими элементами, совершил убийства 78 человек. Из них 16 были сопряжены с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.



В январе 2015 года и декабре 2018 года Иркутский областной суд приговорил Попкова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением специального звания – младший лейтенант милиции.



Подсудимый не согласился с приговором, посчитав его несправедливым, а факты сексуального насилия над жертвами – недоказанными.



Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, согласившись с позицией Генеральной прокуратуры Российской Федерации, оставила жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, сообщает сайт Прокуратуры Иркутской области.

