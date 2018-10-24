В Улан-Удэ прошёл диктант по бурятскому языку

В мероприятии приняли участие 19 человек
23 октября в рамках Дней бурятского языка в БГУ прошёл ежегодный традиционный конкурс «Эрхим диктант-2018» для взрослого населения, в котором приняли участие 19 человек.
По результатам баллов подведены следующие итоги:
- 1 место - Тудупова Байгалма Бадмаевна;
- 2 место - Очирова Туяна Александровна;
- 2 место - Дашиева Дунмэрма Раднаевна;
- 3 место - Будаева Валентина Дугдановна;
- 3 место - Дугданова Татьяна Рабдановна.
Поощрительный приз вручили Бадмацыреновой Цырендолгор Бадмаевне, поощрительный приз от профкома БГУ - Халхаеву Валерию Сыреновичу
Церемония награждения состоится сегодня в 15.00 часов, сообщает пресс-служба университета.
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