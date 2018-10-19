Жителя Бурятии осудили за сбор конопли

Наркотическое вещество он собрал и хранил в крупном размере



В Баргузинском районе Бурятии осудили местного жителя. Судом установлено, что житель села Баргузин на территории района собрал листья и стебли конопли, содержащего наркотическое средство в крупном размере.



Собранную коноплю он привёз домой, где оборвал верхушки, тем самым незаконно приобрёл наркотическое средство каннабис (марихуана).



Суд признал его виновным по 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, а также незаконное приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере». С учётом смягчающих обстоятельств, мужчину приговорили трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.



Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

