В Бурятии рассматривают инициативу ежегодно проводить детский казачий фестиваль приграничных районов
Такая идея возникла после недавнего проведения фестиваля на базе Бутумурского дацана, сообщил атаман окружного казачьего общества «Верхнеудинское» Бурятии Забайкальского войскового казачьего общества Борис Бородин.
Об этом стало известно во время завершившегося в субботу ежегодного республиканского фестиваля казачьей культуры «Единение». В дни фестиваля обсуждались дальнейшие перспективы его развития. Один из возможных вариантов – чередовать его с военно-полевыми сборами, которые позволят повысить уровень подготовки казаков, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Сегодня казаки привлекаются к тушению пожаров, охране общественного порядка и границ, во время нереста омуля помогают ловить браконьеров, поэтому им нужны определенные знания и навыки. Сегодня рассматриваем такой вариант, как проводить военно-полевые сборы, чтобы казаки могли подготовиться к несению службы. Такой опыт в России уже есть, - пояснил председатель комитета по развитию гражданского общества администрации главы Бурятии Михаил Харитонов.
В Бурятии хотят проводить детский казачий фестиваль
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