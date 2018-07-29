Улан-удэнские казаки выиграли фестиваль «Единение»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

28 июля в Заиграевском районе Бурятии завершился X республиканский фестиваль казачьей культуры, собравший более двух тысяч участников и зрителей



Призовой фонд фестиваля составил около 400 тыс рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Юбилейный казачий праздник проходил с 27 по 28 июля на территории туристического комплекса «Степной кочевник». В этом году сюда приехали представители 24 станиц республики, а также из Иркутской области, Забайкальского, Приморского краев, Кубани, Новосибирска, Калининграда.



Зрители увидели конкурсы творческих казачьих коллективов, соревнования по вольной джигитовке, казачьему многоборью с демонстрацией наездником владением копьем, шашкой и стрельбой из нагана, состязания казаков-пластунов. Школьники и кадеты приняли участие в детской военно-спортивной игре «Сполох – 2018. Лучшие из них поедут представлять Бурятию на всероссийском уровне.



В этом году впервые для всех желающих прошли мастер-классы - по традиционным казачьим народным танцам и играм, технике плетения из бересты, лозы, тесьмы и поясов, стрельбе из лука, изготовлению народной игрушки.



Завершился фестиваль гала-концертом участников творческих казачьих коллективов и торжественным награждением призёров и победителей фестиваля.



Победителями признана команда казаков из Улан-Удэ, на втором месте – хозяева праздника – станичники Заиграевского района, на третьем месте –казаки Мухоршибирского района.



Фестиваль способствует возрождению казачьей культуры, его основная идея - создать условия для общения, обмена опытом казаков республики и других регионов, отметил председатель комитета по развитию гражданского общества администрации главы Бурятии Михаил Харитонов.



- За время проведения фестиваля сделано очень многое для возрождения казачьей народной культуры. Растёт уровень подготовки команд, творческих коллективов. Казачья джигитовка и моногоборье практически возрождены в нашей республике. Надеемся, что творческие и профессиональные мастер-классы сподвигнут людей попробовать свои силы, и какие-то традиции приживутся, - сообщил Михаил Харитонов.



Республиканский фестиваль казачьей культуры «Единение» проводится с 1998 года поочередно в муниципальных образованиях Бурятии. На его подготовку и проведение из республиканского бюджета ежегодно выделяется 1 млн рублей.







