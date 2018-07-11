Сотрудники этой группы раскрыли около 10 преступлений
Лучшую группу задержания управления вневедомственной охраны выбрали в Бурятии.
Лучшими стали представители отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ старший полицейский отделения управления вневедомственной охраны Росгвардии, старший сержант полиции Ардан Халтубаев и водитель старший сержант полиции Ринчин Цыренжапов. Им был вручен переходящий вымпел.
Сотрудники показали высокие результаты в оперативно-служебной деятельности. За полгода ими предотвращено более 70 административных правонарушений, раскрыто около 10 преступлений.
Группы задержания выставляются ежесуточно для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности. Подразделения вневедомственной охраны на сегодня охраняют около 17,5 тысяч объектов, квартир и других мест хранения имущества граждан. Краж с охраняемых объектов и квартир граждан не допущено, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
Лучшую группу задержания выбрали в Бурятии
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