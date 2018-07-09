Жителям Бурятии напомнили, как не заразиться опасной инфекцией

В тёплое время в условиях массового скопления людей в курортных зонах увеличиваются риски возникновения случаев острых кишечных и других инфекций



Среди них одними из актуальных являются заболевания энтеровирусной этиологии (ЭВИ).



- Такие риски связаны со снижением внимания к личной гигиене в местах с массовым скоплением людей, с приобретением и употреблением пищи в необорудованных местах, употреблением сырой воды, купанием в местах с необорудованной пляжной территорией, - поясняют в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Источником инфекции является только человек - больной или носитель возбудителя. ЭВИ часто заражаются маленькие дети при попадании небольшой дозы возбудителя с водой или с пищей.



Факторами передачи инфекции могут быть: сырая вода и приготовленный из неё лед, недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, загрязненные энтеровирусами.



ЭВИ может протекать в различных формах – в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут сопровождаться лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями. Наиболее опасен серозный вирусный менингит. Основными симптомами менингита являются: острое начало заболевания с высокой лихорадкой, головная боль, повторная рвота, мышечные боли, боли в животе, у детей раннего возраста могут развиться судороги.



Роспотребнадзор напоминает жителям Бурятии, что необходимо делать, что избежать заражения:



- мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены подгузника у ребёнка;



- тщательно мыть фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой;



- пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую;



- избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами;



- купаться только в тех бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды;



- купаться только на специально оборудованных пляжах;



- родителям необходимо следить за детьми во время купания во избежание заглатывания воды;



- защищать пищу от мух и других насекомых.



