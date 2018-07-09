Жителям Бурятии напомнили, как не заразиться опасной инфекцией

В тёплое время в условиях массового скопления людей в курортных зонах увеличиваются риски возникновения случаев острых кишечных и других инфекций
Среди них одними из актуальных являются заболевания энтеровирусной этиологии (ЭВИ).
- Такие риски связаны со снижением внимания к личной гигиене в местах с массовым скоплением людей, с приобретением и употреблением пищи в необорудованных местах, употреблением сырой воды, купанием в местах с необорудованной пляжной территорией, - поясняют в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Источником инфекции является только человек - больной или носитель возбудителя. ЭВИ часто заражаются маленькие дети при попадании небольшой дозы возбудителя с водой или с пищей.
Факторами передачи инфекции могут быть: сырая вода и приготовленный из неё лед, недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, загрязненные энтеровирусами.
ЭВИ может протекать в различных формах – в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут сопровождаться лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями. Наиболее опасен серозный вирусный менингит. Основными симптомами менингита являются: острое начало заболевания с высокой лихорадкой, головная боль, повторная рвота, мышечные боли, боли в животе, у детей раннего возраста могут развиться судороги.
Роспотребнадзор напоминает жителям Бурятии, что необходимо делать, что избежать заражения:
- мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены подгузника у ребёнка;
- тщательно мыть фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой;
- пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую;
- избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами;
- купаться только в тех бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды;
- купаться только на специально оборудованных пляжах;
- родителям необходимо следить за детьми во время купания во избежание заглатывания воды;
- защищать пищу от мух и других насекомых.
Жителям Бурятии напомнили, как не заразиться опасной инфекцией
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В тёплое время в условиях массового скопления людей в курортных зонах увеличиваются риски возникновения случаев острых кишечных и других инфекций
XIII международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана» завершился в воскресенье, 8 июля в Иркутске
Девушка учится во Владивостоке
Источник Жойган в Окинском районе расположен в труднодоступном таёжном месте и является самым удаленным туристическим объектом республик Тыва и Бурятия
В Слюдянке Иркутской области благоустроили береговую линию Байкала от МЧС до мыса Шаманский
В Баунтовском районе республики сёла оказались отрезаны от цивилизации
«Юбилейной» двойней оказались мальчики
В штабе Восточного военного округа продолжает работу телефон горячей линии по призыву
В администрации города успокоили разволновавшихся родителей
С мужчиной всё в порядке
Родителям рассказали о льготах и подарили книги
День шоколада пройдёт 14 июля в иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского
Это более 150 тысяч кадастровых дел
Победил иркутянин на коне по кличке Кардиф
Для гостей провели соревнования и показали концерт