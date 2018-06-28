4 деревни Иркутской области претендуют на звание самых красивых в России

Иркутскую область 26-28 июня посетят президент Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России», ведущий российский эксперт в сфере развития сельского туризма Александр Мерзлов и член Союза фотографов дикой природы Алексей Романов



Они побывают в четырех населённых пунктах, номинированных на звание самых красивых деревень России, сообщает сообщество краеведов Иркутской области.



На звание самых красивых деревень претендуют населённые пукты Хор-Тагна, Усть-Куда, Тургеневка и посёлок Хужир. Также в числе номинантов, сведения по которым будут собраны этим летом чуть позже – Бугульдейка и Анга.



Ассоциация самых красивых деревень и городков России была создана в 2014 году, она входит в Федерацию самых красивых деревень и городков Земли, членами которой является целый ряд национальных ассоциаций.



Ассоциация объединяет населённые пункты, обладающие сельским характером и выдающимся историко-культурным и природным наследием. Как отметил Александр Мерзлов, критерии отбора в Ассоциацию очень жёсткие, её членами становятся, действительно, самые красивые поселения страны. На сегодняшний день такой статус в России получили 10 населённых пунктов и около 20 находятся в резерве.



Хор-Тагна – село в Заларинском районе, в котором проживают 660 человек. Было основано в 1892 году. В селе имеется много зданий эпохи Столыпинской аграрной реформы, природные достопримечательности.



Усть-Куда – село в Иркутском районе, население – 2 тысячи человек. Возникло в 1667 году как казачья слобода, в XIX веке стало местом ссылки декабристов и восставших поляков. Здесь находились дачи Волконских и Трубецких. На память о той поре остались собственноручно изготовленные декабристами из песчаника диван и кресла. В селе восстановлен храм Казанской Иконы Божией Матери, возраст которого – 200 лет.



Тургеневка – белорусское село в Баяндаевском районе, численность населения – 500 человек. Было основано переселенцами из Западного Полесья в 1909 году, во время Столыпинской аграрной реформы. Здесь регулярно проводятся белорусские народные и традиционные православные праздники – день Ивана Купалы, проводы Масленицы, Рождество и многие другие. Имеется историко-этнографический музей, местные жители основали белорусский народный хор «Варэнічкі», при школе действует фольклорная детская студия «Рушнічок».



Хужир – крупнейший населенный пункт, находящийся на острове Ольхон. Был основан в 1938 году в связи с созданием рыбозавода. Число местных жителей – около 2 тыс. человек. Является одним из крупнейших туристических центров на Байкале. Отсюда формируются маршруты по красивейшим местам Ольхона – в урочище Песчаное, на мыс Хобой, падь Ташкиней и другие. Неподалеку от Хужира находятся каменные стены, построенные в VI-IX веках ныне исчезнувшим народом - курыканами, стоянки древнего человека и другие достопримечательности.



