Бурятская певица Намгар выступит в Казахстане

Фестиваль продлится три дня



Сегодня, 22 июня, в Астане, республика Казахстан, открывается международный музыкальный фестиваль кочевой культуры Nomad Way 2018. В амфитеатре на набережной реки Есиль уже началась работа по подготовке к трёхдневному шоу. Первые участники из 20 стран мира проводят репетиции на open-air-площадке с уникальнейшей сценой. Там же участвует группа из Бурятии Namgar, сообщает портал Tengrinews.kz.



В интервью вокалистка Намгар Лхасаранова рассказала, что группа исполняет бурятские и монгольские традиционные народные мелодии.



- Я играю на инструменте ятага, в Казахстане он, по-моему, называется жатаган. Такой инструмент есть в очень многих азиатских странах: в Корее, Японии, Китае. Я училась играть на нем четыре года, играю с 1987 года. Делаю это с большими перерывами - у нас была музыкант, которая также играла на нём. Мы только начали подготовку к записи нового альбома. У нас есть три-четыре новые песни, которые мы еще нигде не исполняли. В нашей программе есть как чисто акустические произведения - традиционные песни, так и немного фьюжна, этно-рока. Мы в прошлом году впервые были в Астане. Нам очень понравился горячий приём публики, - рассказывает вокалистка.



В этом году на фестивале выступят 19 представителей музыкальной культуры. Среди участников есть исполнители из Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Венгрии, Турции, Эстонии и США. Первый фестиваль прошёл в Астане в национально-культурном комплексе «Этноаул» в июне 2017 года.



