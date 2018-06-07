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Читинские обманутые дольщики обратились к Путину

Читинские обманутые дольщики обратились к Путину
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Обманутые дольщики готовы выйти на митинги и объявить голодовку

Инициативная группа обманутых дольщиков Читы записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они просят обратить на них внимание и помочь застройщикам со сдачей в эксплуатацию многоквартирных домов, сообщает «Заб.ру».

- Мы 12 лет ждём жильё, которое нам обещали построить органы власти. Правительство края в лице губернатора Ждановой нам ничем не помогает. Всё, что было наработано, было во время губернатора Константина Ильковского и Равиля Гениатулина. Мы ждём и надеемся только на вас, — говорит женщина в обращении.


По словам представителя инициативной группы обманутых дольщиков Марины Зайцевой, решение о записи видеообращения дольщики приняли на общем собрании, где участвовали около 80 человек. 

«Прямая линия» с президентом России в этом году пройдёт 7 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный.
 
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