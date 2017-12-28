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Иркутский аэропорт впервые принял двухмиллионного пассажира
Экономика, 28.12.2017 16:12 Фото:
В иркутском аэропорту установлен исторический рекорд по объёму пассажиропотока
Пассажиропоток иркутского аэропорта за 2017 год достиг двух миллионов человек. Этот рубеж преодолен впервые в современной истории, сообщает пресс-служба аэропорта Иркутска.
Двухмиллионным стал пассажир рейса авиакомпании «ИрАэро». Молодой человек рассказал, что его зовут Максим и вместе со своей девушкой он летит на новогодние каникулы в Санкт-Петербург.
Юбилейного пассажира поздравил генеральный директор АО «Международный Аэропорт Иркутск» Александр Рябикин. В качестве подарка он вручил Максиму сертификат на обслуживание в ВИП-зале иркутского аэропорта в течение года.
«ИрАэро» - авиакомпания, на рейсе которой был зарегистрирован двухмиллионный пассажир – тоже приготовила подарок. Сертификат на право перелета любым рейсом по маршрутной сети перевозчика.
Кульминацией торжества стал торт. Его изготовили по специальному заказу для всех пассажиров, находившихся в аэровокзале. На торт нанесли логотипы всех авиакомпаний, которые выполняют рейсы в Иркутск, а также сладкие фигурки самолетов и чемоданов.
Отметить торжество бокалом шампанского пригласили всех гостей аэропорта. А счастливый двухмиллионный пассажир и его спутница отправились в полет бизнес-классом – по решению авиакомпании «юбиляру» повысили класс обслуживания.
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