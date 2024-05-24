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В Бурятии сельчане потребовали прищучить обнаглевших таксистов

В Бурятии сельчане потребовали прищучить обнаглевших таксистов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они превышают скорость и не пропускают пешеходов

Жители Тарбагатая пожаловались на водителей такси. Люди поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», кто и как контролирует их работу.

- Ездят с превышением скорости, без ближнего света, обгоняют на перекрёстках и на мостах, пешеходов не пропускают, – наябедничали сельчане.

Один автомобилист остановился перед пешеходным переходом у поликлиники – пропустить ребёнка. А таксист, по его словам, объехал несовершеннолетнего прямо на «зебре» и чуть не сбил его.

Начальник ОГИБДД района Александр Чернояров отметил, что контроль за таксистами ежедневный. Работу в этом направлении пообещали усилить.
такси жалобы

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