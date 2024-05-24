В Бурятии сельчане потребовали прищучить обнаглевших таксистов

Они превышают скорость и не пропускают пешеходов



Жители Тарбагатая пожаловались на водителей такси. Люди поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», кто и как контролирует их работу.



- Ездят с превышением скорости, без ближнего света, обгоняют на перекрёстках и на мостах, пешеходов не пропускают, – наябедничали сельчане.



Один автомобилист остановился перед пешеходным переходом у поликлиники – пропустить ребёнка. А таксист, по его словам, объехал несовершеннолетнего прямо на «зебре» и чуть не сбил его.



Начальник ОГИБДД района Александр Чернояров отметил, что контроль за таксистами ежедневный. Работу в этом направлении пообещали усилить.