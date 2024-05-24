Любовь к пьяной езде стоила улан-удэнцу свободы и «Мерседеса»

Автомобиль конфисковали, даже несмотря на, что он принадлежит супруге осуждённого



Одно привлечение к ответственности за пьяную езду не остановило водителя из Улан-Удэ, и он вновь сел за руль в нетрезвом виде. В итоге он лишился и свободы, и автомобиля.



35-летний мужчина не так давно был привлечён к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. В июле 2023 года он, будучи нетрезвым, снова сел за руль и поехал в магазин. На улице Таёжная его остановили сотрудники ГИБДД.



На этот раз в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Кроме это, это преступление он совершил в период условного осуждения за кражу денег.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ по совокупности приговоров назначил виновному 1 год 6 месяцев 5 дней лишения свободы; отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина лишён водительских прав на 2 года.



- Несмотря на то, что «Мерседес-Бенц Е320», на котором совершено преступление, принадлежит на праве собственности супруге осуждённого, суд пришёл к выводу, что поскольку супруги ведут совместное хозяйство, то автомобиль приобретён на общие денежные средства, и конфисковал его в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор в законную силу пока не вступил.

