24 мая

23 мая

Популярное

В Бурятии три человека пострадали в ДТП со скорой

В Бурятии три человека пострадали в ДТП со скорой
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Из-за аварии на федеральной трассе пришлось ввести реверс

ДТП произошло в минувший четверг, 23 мая, в Кабанском районе – на 353-ем километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». Вечером в двух километрах от села Береговая автомобиль Honda Fit врезался в карету скорой помощи. Водитель иномарки при повороте не уступил дорогу медикам.


Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение, сообщает «Кабанск-инфо.24/7». В итоге пострадали три человека. У них травмы различной степени тяжести. Обошлось без госпитализации.

На трассе пришлось вводить реверсивное движение. Потом его сняли и привычное движение транспорта возобновилось. 


ДТП скорая помощь пострадавшие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на тушение крупного лесного пожара стягивают все силы
В Бурятии на тушение крупного лесного пожара стягивают все силы
Происшествия, 23.05.2024
В тушении задействовано уже более 130 человек и вертолёт
В Улан-Удэ появилось видео с места столкновения трамвая и маршрутки
В Улан-Удэ появилось видео с места столкновения трамвая и маршрутки
Происшествия, 23.05.2024
Медики осматривают шесть человек, попавших в ДТП
Жительница Улан-Удэ перевела крупную сумму лжеброкерам
Жительница Улан-Удэ перевела крупную сумму лжеброкерам
Происшествия, 23.05.2024
Она поверила в рассказы о быстром и почти беспроигрышном заработке
В Бурятии подросток получил 4,5 года колонии за работу на мошенников
В Бурятии подросток получил 4,5 года колонии за работу на мошенников
Происшествия, 23.05.2024
Несовершеннолетний работал курьером аферистов
Житель Ангарска застрелил супругу и получил 13,5 лет
Житель Ангарска застрелил супругу и получил 13,5 лет
Происшествия, 23.05.2024
Он выстрелил ей в голову из травматического пистолета
В Улан-Удэ из-за ДТП «встала» оживлённая улица
В Улан-Удэ из-за ДТП «встала» оживлённая улица
Происшествия, 23.05.2024
Движение там серьёзно затруднилось
Улан-удэнцы ударились в панику из-за неизвестного извращенца
Улан-удэнцы ударились в панику из-за неизвестного извращенца
Происшествия, 23.05.2024
В соцсетях заявили, что он занимался самоудовлетворением возле детской больницы (18+)
Жительница Забайкалья взяла в кредит 2 млн рублей и перевела мошенникам
Жительница Забайкалья взяла в кредит 2 млн рублей и перевела мошенникам
Происшествия, 23.05.2024
Она увидела сомнительную рекламу, когда смотрела видеоурок по вязанию
В Чите серийные автоворы избили владельца машины
В Чите серийные автоворы избили владельца машины
Происшествия, 23.05.2024
Все они обчистили три припаркованных автомобиля
Житель Бурятии избил знакомого до вегетативного состояния
Житель Бурятии избил знакомого до вегетативного состояния
Происшествия, 23.05.2024
Судебные приставы взыскали для семьи инвалида компенсацию
Два смертельных ДТП произошло в Бурятии
Два смертельных ДТП произошло в Бурятии
Происшествия, 23.05.2024
Погибли водитель «Рено Логан» и пассажир «Тойоты Калдина»
Охотники «забыли» о патронах на границе в Бурятии
Охотники «забыли» о патронах на границе в Бурятии
Происшествия, 23.05.2024
За последний месяц произошло уже два таких случаях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^