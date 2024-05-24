В Бурятии три человека пострадали в ДТП со скорой









Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение, сообщает «Кабанск-инфо.24/7». В итоге пострадали три человека. У них травмы различной степени тяжести. Обошлось без госпитализации.

ДТП произошло в минувший четверг, 23 мая, в Кабанском районе – на 353-ем километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». Вечером в двух километрах от села Береговая автомобиль Honda Fit врезался в карету скорой помощи. Водитель иномарки при повороте не уступил дорогу медикам.На трассе пришлось вводить реверсивное движение. Потом его сняли и привычное движение транспорта возобновилось.