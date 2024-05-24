24 мая

23 мая

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В Бурятии сельчане страдают из-за раскопок на улице

В Бурятии сельчане страдают из-за раскопок на улице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они уже готовы «заказывать вертолёт»

Жители Мухоршибири попросили власти обратить внимание на ситуацию на перекопанной улице Ленина. В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» поинтересовались, когда будет нормальный подъезд к жилым домам.

- Обещали к 21-му числу всё закончить, а подвижек никаких. Приходится с маленькими детьми идти на трассу, через всю улицу, – возмущаются сельчане. – А если продолжат рыть, нам вертолёт заказывать?

От раскопок на улице страдают жильцы домов № 2-10. В комитете по управлению имуществом и муниципальным хозяйством райадминистрации пояснили, что её начали приводить в порядок с 23 мая.
жалобы дороги

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