В Бурятии сельчане страдают из-за раскопок на улице

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они уже готовы «заказывать вертолёт»



Жители Мухоршибири попросили власти обратить внимание на ситуацию на перекопанной улице Ленина. В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» поинтересовались, когда будет нормальный подъезд к жилым домам.



- Обещали к 21-му числу всё закончить, а подвижек никаких. Приходится с маленькими детьми идти на трассу, через всю улицу, – возмущаются сельчане. – А если продолжат рыть, нам вертолёт заказывать?



От раскопок на улице страдают жильцы домов № 2-10. В комитете по управлению имуществом и муниципальным хозяйством райадминистрации пояснили, что её начали приводить в порядок с 23 мая.

