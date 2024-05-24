Они уже готовы «заказывать вертолёт»
Жители Мухоршибири попросили власти обратить внимание на ситуацию на перекопанной улице Ленина. В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» поинтересовались, когда будет нормальный подъезд к жилым домам.
- Обещали к 21-му числу всё закончить, а подвижек никаких. Приходится с маленькими детьми идти на трассу, через всю улицу, – возмущаются сельчане. – А если продолжат рыть, нам вертолёт заказывать?
От раскопок на улице страдают жильцы домов № 2-10. В комитете по управлению имуществом и муниципальным хозяйством райадминистрации пояснили, что её начали приводить в порядок с 23 мая.
В Бурятии сельчане страдают из-за раскопок на улице
Общество, Фото:
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