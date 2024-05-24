На этот раз он победил в групповой гонке
Спортсмен республиканской спортивно-адаптивной школы Бурятии Михаил Асташов завоевал второе золото на чемпионате России по спорту для лиц с ПОДА в групповой гонке в дисциплине «велоспорт-шоссе».
- Это выдающееся достижение является свидетельством невероятной воли, целеустремлённости и таланта Михаила. Под руководством заслуженного тренера Российской Федерации Николая Тетерина он вновь продемонстрировал силу духа и мастерство, - сообщили в министерстве спорта РБ.
Напомним, что ранее на чемпионате Михаил Асташов выиграл золотую награду в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 25 км с объединёнными классами C1 и C2.
Паралимпиец из Бурятии выиграл вторую медаль чемпионата России
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