Специалисты выяснили, как горожане добиваются перевода на дистант
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что из всех жителей столицы Бурятии, перешедших на удалёнку или гибридный график, 42% инициировали это сами. В основном так делают женщины (45% против 39% среди мужчин).
Почти четверть (22% горожан) просто поставили начальника перед фактом, заявив, что будут трудиться из дома, а 10% сообщили, что подобный формат для них комфортнее. Среди других причин – долгая дорога до офиса и высокие цены на проезд (21%). Как правило, руководство идёт навстречу сотрудникам, хорошо зарекомендовавшим себя.
Ещё 15% улан-удэнцев в качестве аргумента выдвинули экономию расходов компании (на аренде офисного пространства, покупке техники и т. д.), 9% гарантировали сохранение или даже увеличение эффективности работы, а каждый двадцатый и вовсе согласился на снижение жалованья. Ещё 5% попросили удалёнку как компенсацию ненормированного графика и столько же считают, что ежедневное присутствие на работе ни к чему.
По 4% ссылались на возраст и/или состояние здоровья, по 3% – на семейные обстоятельства, свой профессионализм и организованность. И, наконец, 6% опрошенных признались, что добились перевода на дистант, пригрозив работодателю увольнением.
Улан-удэнцы шантажируют руководство увольнением ради удалёнки
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