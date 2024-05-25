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В Братске с рельсов сошли гружённые лесом вагоны

В Братске с рельсов сошли гружённые лесом вагоны
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Транспортная прокуратура проводит проверку

В субботу, 25 мая, на подъездных путях в Братске Иркутской области сошли с рельсов два вагона.

- По предварительной информации, на путях необщего пользования станции Братск при проведении маневровых работ произошёл сход двух вагонов, гружённых лесоматериалами, - сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пострадавших нет. Инцидент не повлиял на движение поездов.

Сейчас проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Братская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне четыре вагона сошли с рельсов на станции Медведчиково в Улан-Удэ.

сход с рельсов поезд

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