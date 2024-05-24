Машины в селе Бурятии улетают в кювет

Местные жители попросили расширить там поворот
Жители еравнинского села Сосново-Озёрское призвали власти обратить внимание на ситуацию на пересечении улицы Дорожная и переулка Дорожный. Там есть поворот, который, по мнению местных, нужно расширить.
- Участок очень узкий. Днём маневрируешь на нём, а ночью так вообще невозможно ездить – никаких знаков нет. Сколько машин туда уже улетело, в этот кювет, – рассказали люди в группе «Еравна-инфо.24/7».
Глава сельского поселения «Сосново-Озёрское» Этигел Дондоков отметил, что возможности расширить участок нет – там труба. Власти пообещали установить для автомобилистов соответствующие знаки.
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